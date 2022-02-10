النيران تلتهم "مساعدات غذائية" للوقف السني في بغداد.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن حريقاُ التهم مخازن تحوي على "مساعدات غذائية" تعود للوقف السني في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حادث حريق اندلع، صباح اليوم، داخل مسقفات من (السندويج بنل) تعود للوقف السني في منطقة الداودي غربي بغداد"، مبينا أن تلك المسقفات "تحتوي بداخلها كميات كبيرة من المواد الغذائية والتي كانت ستوزع كمساعدات إنسانية".

وأوضح أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق، وانقاذ مايمكن انقاذه"، لافتاً إلى "خطورة الحريق كون (السندويج بنل) من المواد سريعة الاشتعال".