النيران تلتهم مزرعة حنطة في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في كركوك، يوم السبت، باحتراق مزرعة حنطة بسبب تماس كهربائي شمال غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "تماسا كهربائيا تسبب باحتراق مساحات زراعية لمحصول الحنطة في قرية علو محمود التابعة لقضاء الدبس، (45 كم شمال غربي كركوك)، وتمت السيطرة على الحريق من قبل الدفاع المدني".

وأضاف المصدر أن "المساحات التي احترقت في القرية تقدر بـ 15 دونما من محصول الحنطة".

والاسبوع الماضي، أتت ثلاثة حرائق على مزراع لمحصول الحنطة بمناطق متفرقة من جنوبي محافظة كركوك، وعزت السلطات سبب الحرائق الى التماس الكهربائي.