النيران تلتهم صهريجا عراقيا يحمل الأمونيا في إيران

شفق نيوز/ اشتعلت النيران في صهريج عراقي يحمل مادة الأمونيا نتيجة حادث سير غرب كرمانشاه القريبة من الحدود مع العراق.

ونقل تقرير لراديو وتلفزيون كرمانشاه وترجمته وكالة شفق نيوز، ان الصهريج العراقي اصدم بصهريج إيراني في طريق "كرند" الى الغرب من مدينة سربيل زهاب غرب محافظة كرمانشاه.

وقال حاكم منطقة دالاهو مسعود محنتي، في معرض إعلانه عن تفاصيل هذا الخبر، ان الحادث حصل هذا المساء، وتم احتواء الحريق من دون وقوع إصابات.

ويقع الطريق الذي شهد الحادث في منطقة مرور تجارية نشطة مع إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في العراق صوب إيران.