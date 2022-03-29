النيران تلتهم شابة موصلية رفضت كشف جسدها

شفق نيوز/ أفاد مصدر في نينوى، اليوم الثلاثاء، بمصرع فتاة "حرقاً" بأحدى مناطق المحافظة بعد أن رفضت كشف جسدها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حريقا اندلع في منزل سكني بناحية القيارة بمحافظة نينوى، أسفر عن مصرع فتاة في العشرينيات من عمرها بعد أن التهمتها".

وأوضح المصدر، أن "النيران وصلت الى ملابس الفتاة التي خرجت مسرعة الى الشارع، إلا أنها شعرت بالخجل والحياء بسبب ملابسها الممزقة وعادت الى داخل المنزل، عندما رأت سكان المنازل المجاورة يركضون نحوها لاطفاء النار".

وأشار المصدر، إلى أن "الفتاة بقيت داخل المنزل حتى التهمتها النيران، وفضلت الموت على كشف عورتها امام الناس"، مبيناً أن "الناحية ضجت بهذا الخبر ومافعلته الفتاة التي فضلت أن تستر جسدها بالنيران بدلاً من ان يراها الناس".