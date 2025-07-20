"النيران تقترب من البيوت".. سكان محليون يواجهون حريقاً بمفردهم جنوبي العراق (فيديو)

شفق نيوز- ذي قار

أفاد شهود عيان في محافظة ذي قار، فجر الاثنين، باشتعال النيران في بساتين منطقة آل بعظم جنوبي مدينة الناصرية، دون معرفة الأسباب التي تقف وراء اندلاع الحريق حتى الآن.

وقال سكان محليون لمراسل وكالة شفق نيوز، إن النيران انتشرت بسرعة كبيرة في البساتين، مهددة باقترابها من المناطق السكنية، وسط غياب أي استجابة من فرق الدفاع المدني، رغم تكرار الاتصالات من قبل المواطنين.

وأشار شهود إلى أن الأهالي اضطروا إلى محاولة إخماد النيران بوسائل بدائية، في ظل قلق متزايد من وصول ألسنة اللهب إلى منازلهم.

ولم تصدر حتى اللحظة أي توضيحات من الجهات الأمنية أو الدفاع المدني حول الحادثة.

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