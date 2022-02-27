صور وفيديو.. النيران تشتعل في مستشفى الهندية بكربلاء

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الاحد، بأن حريقاً اندلع في مستشفى الهندية بمحافظة كربلاء.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حادث حريق اندلع، مساء اليوم، داخل ردهتي الخدج والباطنية في مستشفى الهندية بمدينة كربلاء، مبيناً أن الاصابات اقتصرت على حالات الاختناق نتيجة الدخان في صفوف المرضى والكوادر الطبية.

وأوضح المصدر، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحادث، كما أجرت عمليات تبريد وبحث تحسبا من وجود اصابات لم يعثر عليها.

وشهدت البلاد ، خلال الاعوام الماضية، حرائق كثيرة لا يمكن حصرها، اندلعت في دوائر رسمية ومجمعات تجارية مسببة أضراراً كبيرة، كما نشبت حرائق في مؤسسات صحية ومستشفيات؛ بعضها خلفت ضحايا.