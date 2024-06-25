النموذج الأمريكي ينذر العراق بأيام من نار

شفق نيوز/ حذر المتنبئ الجوي واثق السلامي، يوم الثلاثاء، من موجة حر شديدة تضرب العراق خلال الفترة المقبلة، بالاستناد إلى نموذج الطقس الأمريكي.

وقال السلامي، في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "موجة حر (شديدة) ستضرب العراق نهاية الثلث الأول من شهر تموز المقبل، يصل مداها إلى إقليم كوردستان، بدرجات تتجاوز حاجز الـ 50 مئوية، وفق نموذج الطقس الأمريكي".

وتوقع السلامي، أمس الاثنين، أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل وتستمر لنهاية الأسبوع، إلا أنه أشار إلى أنها ستكون آخر موجات الحر على المدى القريب.

وذكر في منشور على حسابه في موقع "فيسبوك" وتابعته وكالة شفق نيوز، أن تأثير المرتفع الجوي سيستمر ليوم غد الثلاثاء والطقس في المناطق كافة سيكون صحواً وحاراً نسبياً، وتكون درجات الحرارة العظمى مقاربة لما سجل هذا اليوم مع ارتفاع بحدود +1 درجة مئوية وعموماً جميع المدن تسجل دون الخمسين درجة.

وأشار إلى استقرار الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي مع نشاط في بعض الأحيان، متوقعاً ارتفاع درجات الحرارة ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل وإلى نهاية الأسبوع، حيث تتجاوز حاجز الـ45 مئوية خاصة بمناطق الجنوب والفرات الأوسط وتسجل بعض المدن 48 درجة.