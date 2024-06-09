النقيب جودي يوضح حقيقة اعتقال الفنان طه علوان في السعودية

شفق نيوز/ نفى نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، يوم الأحد، ما تم تداوله بشأن اعتقال الفنان طه علوان في السعودية أثناء أداء مناسك الحج.

وأكد جودي، لوكالة شفق نيوز، أن الخبر غير صحيح، مشيراً إلى أنه تواصل مع الفنان علوان قبل قليل وأكد له أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة.

وأعلنت القنصلية العراقية العامة في جدة عن توقيف عدد من المواطنين العراقيين في المملكة العربية السعودية.

وأوضح القنصل محمد سمير أنه تم توقيف المواطن عماد المسافر في المدينة المنورة، والفنان طه علوان في مكة المكرمة لعدة ساعات نتيجة تشابه في الأسماء قبل أن يتم الإفراج عنهما.

وأكد سمير أن جميع مواقع التواصل الاجتماعي تخضع للمراقبة في السعودية، محذراً الحجاج من نشر أي محتوى قد يعرّضهم للحجز والاعتقال.

من ناحية أخرى، أوضحت صفية السهيل، سفيرة العراق لدى السعودية، أن معظم المواطنين الذين تم توقيفهم يحملون تأشيرة حج سياحية، وأن بعضهم قام بتجاوز السرعة المحددة وتصوير ذلك ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن البعض الآخر لديهم سوابق في نشر محتويات مخالفة بحق المملكة.