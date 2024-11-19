النقل تنفذ توجيه السوداني بـ"فصل المطارات" عن الشركة العامة لإدارة الملاحة الجوية (وثيقة)

شفق نيوز/ وجهت وزارة النقل العراقية، بفصل إدارة كافة المطارات عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، وربطها بالوزارة.

وحصلت وكالة شفق نيوز، على وثيقة موقعة من قبل مددير مكتب وزير النقل حسين محسن خريبط، ومعنونة "فصل ادارة المطارات عن الشركة العامة لادارة المطارات والملاحة الجوية".

وأضافت أنه "استنادا الى توجيهات الوزير المحترم بتاريخ 18 تشرين الثاني الجاري، بخصوص مذكرتكم ذات العدد (779) والمؤرخة في 17 تشرين الثاني الجاري، نسب الوزير بناء على توجيه رئيس الوزراء والقاضي بفصل المطارات العراقية عن الشركة العامة للملاحة الجوية وربطها بوزارة النقل / الدائرة الفنية وبمستوى مديرية".

وتابعت: "عليه يكتب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية بهذا المضمون ووفقا لما جاء بالفقرات (ثانيا، ثالثا) من المحضر المرفق".