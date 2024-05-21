النقل تعلن تقليص الأجواء المخصصة للطيران العسكري للتحالف الدولي في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل، يوم الثلاثاء، عن دخول اتفاقية تقليص الأجواء المخصصة للطيران العسكري للتحالف الدولي في العراق، حيز التنفيذ.

وقال مدير الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية في الوزارة، عباس البيضاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بجهود قسم إدارة الحركة الجوية والتعاون المشترك بين وحدات الرقابة الجوية كافة، وبعد عدة اجتماعات ومخاطبات مع مركز العمليات الجوية المشترك التابع لطيران قوات التحالف، تم قبول طلب الشركة بتقليص الأجواء المحجوزة للقوات العسكرية التابعة للتحالف المتمثلة بـ(HULK)".

وبين أن "ذلك يأتي في إطار تأهيل مطار بغداد الدولي وزيادة مساحة الأجواء العرقية المخصصة للطيران المدني".

وأشار البيضاني إلى أنه "بناء على ذلك ستكون هناك فسحة أكبر لعبور الطيران المدني وفتح الأبواب أمام الشركات لاستخدام المجال الجوي، مما يقلل كذلك من التشويش الحاصل كونه يدعم الجهة الغربية البعيدة عن التشويش لـ(GPS)".