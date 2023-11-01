النقل تعلن تشكيل لجنة تحقيقية بحادثة "احتفالية الملاحة الجوية"

شفق نيوز/ وجه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، يوم الأربعاء، بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي رافقت الاحتفالية المقامة في مقر الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية.

وجاء ذلك بعد أن اظهر مقطع فيديو متداول تشغيل اغنية فيها تمجيد للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين اثناء احتفالية للملاحة الجوية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "توجيهات الوزير نصت على تكليف حازم راضي الحفاظي وكيل الوزارة للشؤون الادارية برئاسة اللجنة تحقيقية، وعضوية كل من مدير عام الدائرة القانونية يعقوب حسن سالم ومدير قسم المتابعة الوزارية علي حيل عبد، لتتولى التحقيق بخصوص الاحتفالية المقامة في تشكيل الملاحة الجوية".

وأكد البيان، أنه "جرى التأكيد على رفع نتائج اللجنة بشكل عاجل أمام أنظار الوزير".

ولفت البيان الى ان "القوات الأمنية اعتقلت عددا من المشتبه بهم بتدبير الحادثة".