النقل تصدر بياناً بشأن حريق التهم مرآباً حكومياً وتعلن تشكيل لجنة تحقيق

شفق نيوز/ أصدرت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل، يوم الإثنين، بياناً بشأن حريق التهم مرآباً حكومياً في العاصمة بغداد ونتج عنه احتراق حافلتين وتضرر حافلات أخرى.

وذكر اعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في الساعات الاولى من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٤ / كانون الثاني شهدت احدى قطاعات وزارة النقل /الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود (قطاع ١٢) والخاص بايواء حافلات النقل الخاصة بالنقل بين المحافظات، اندلاع حريق في احدى الحافلات داخل القطاع، لذا نوضح للرأي العام ان الحريق لم يخلف اضرار بشرية ،ونجم عن الحريق احتراق حافلتان وتضررهم بشكل كبير اضافة الى تضرر عدد من الحافلات المجاورة جراء الحريق".

واوضح أن "ملاكات الشركة هرعت فور وصولهم الخبر الى مكان الحادث وتمكنت من عزل الحافلة المحترقة عن باقي اسطول الشركة والذي اسهم في تقليل الخسائر وتم تبليغ مديرية الدفاع المدني لتسهم في اخماد الحريق بشكل كامل".

واشار الى ان "مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود الشركة كريم كاظم حسين وجه بتشكيل لجنة من مدراء الاقسام المعنية لغرض عمل تحقيق اداري حول الحادث".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، سيطرت فرق الدفاع المدني، على حادث حريق كبير اندلع في باصي ركاب فيما أنقذت 183 باصا متوقفا كانت مجاورة لموقع الحادث داخل مرآب الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابع إلى وزارة النقل في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد.

وذكر بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن فرق الدفاع المدني طوقت النيران وعزلت الباصات المحترقة عن ما يجاورها وأنهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية.

وأضاف البيان؛ أن الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر.