النقل تستعد لإطلاق الحزمة الثانية من النقل الجماعي لفك "اختناقات بغداد"

شفق نيوز/ أعلن وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، يوم الأربعاء، افتتاح 43 خطاً للنقل الجماعي في مختلف مناطق بغداد، مؤكداً أن الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود تستعد لإطلاق الحزمة الثانية من خطوط النقل الجماعي، وسيكون من أهمها خط علاوي - مطار بغداد الدولي.

وأكد السعداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "المضي في إدخال قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإيجاد الحلول لمشكلة الزحامات في شوارع بغداد"، موجهاً كلاً من "الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، والشركة العامة للنقل الخاص، بالاستعداد والتهيئة للعمل ضمن الفريق الفني الحكومي، برئاسة هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء، والذي سيتولى إعداد دراسة لمشكلة تلك الزحامات".

يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر في جلسة أمس الثلاثاء، قرارات عدة، شملت الموافقة على تأليف فريق فني حكومي، يضم عدداً من الجهات، من بينها شركة نقل المسافرين والوفود، والشركة العامة لإدارة النقل الخاص، للعمل على جمع البيانات الخاصة بحركة سير المركبات والزخم المروري، وإعداد دراسة متكاملة عن الحلول وإقرار الإجراءات اللازم تطبيقها، ودراسة اتجاهات السير للمركبات في شوارع بغداد لتقديم مقترحات تنظيم وتسهيل وانسيابية حركة سير المرور، ورفع المقترحات والخطط والتوصيات إلى رئيس مجلس الوزراء بشكل دوري، من أجل معالجة المعوقات وحل العقد المرورية والاختناقات في حركة السير.

كذلك أكد مجلس الوزراء على تفعيل العمل بالنقل الجماعي، وتحفيز الموظفين على المشاركة فيه، من خلال منحهم مدّة سماحية نصف ساعة في بصمتي الدخول والخروج.

يشار إلى أن الاختناقات المرورية تفاقمت في الأشهر الأخيرة على الرغم من إنجاز العديد من المجسرات والطرق الجديدة، إلا أن هذه المشاريع لم تسهم في التخفيف من الزحامات في شوارع العاصمة.