النقل ترفض قراراً لمجلس محافظة البصرة بشأن المطار: يخالف القانون

شفق نيوز/ أعربت وزارة النقل، يوم الأربعاء، عن استغرابها من قرار مجلس محافظة البصرة بجعل المطار تابعاً للحكومة المحلية، مؤكدة أنه يتعارض مع القوانين العراقية النافذة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها هي الجهة الوحيدة التي أسند إليها القانون إدارة المطارات والملاحة الجوية باعتبارها مهمة حكومية اتحادية من مهام السلطة المركزية.

وأضافت أن إنشاء المطارات وتشغيلها وتصنيفها يخضع إلى المنظمات الدولية الخاصة بالطيران، وعلى رأسها منظمة الطيران المدني "الإيكاو"، التي يعد العراق واحداً من البلدان المؤسسة لهذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة، والتي تعمل على تنظيم وتوحيد إجراءات الطيران وسلامة المسافرين وممارسة الرقابة الفنية على المطارات وشركات الطيران العاملة في مجال النقل الجوي للمسافرين أو البضائع.

ولفتت إلى أن التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم 17 لسنة 2016، النافذ حالياً، نص على أن المنشأة العامة للطيران المدني يمثلها وزير النقل في مجلس الوزراء.

وأشارت الوزارة إلى أن مطارات بغداد والبصرة، ونينوى والناصرية (قيد الإنشاء) الدولية تعد مطارات اتحادية، أما المطارات الخاضعة لإدارة المحافظات فهي المطارات التي استحدثت وأسست استناداً لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل بموجب عقود استثمارية خاصة بإنشاء هذه المطارات، التي تخضع لعقد استثماري.

وأكدت أن موضوع ربط مطار البصرة الدولي بمحافظة البصرة غير ممكن، لأسباب قانونية جرى التطرق إليها في أعلاه، وبالتالي فإن القرار مخالف لأحكام القوانين المنظمة لعمل وزارة النقل والقوانين المنظمة لعمل الطيران المدني ومنها المطارات، فضلاً عن التعليمات والأنظمة والمعايير الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية التي انضم العراق إليها بموجب اتفاقيات دولية.

بدوره أوضح مدير عام شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية عباس البيضاني، أن "المطارات الدولية هي من المنشآت المهمة على الصعيد الداخلي والدولي ويجب أن تتولى إدارتها كوادر مهنية وعلمية متخصصة وذات تدريب مهني عالي، وهو ما يتوفر لدى الكوادر العاملة حالياً في المطارات نفسها أو كوادر وزارة النقل المتخصصة في هذا المجال، للحفاظ على مستويات عالية في تقديم الخدمة للمسافرين وضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة في عمليات النقل الجوي".

وأكد البيضاني، أن "مطار البصرة الدولي يعد أحد المطارات الاتحادية التي تدار من قبل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية العائدة إلى وزارة النقل، وبالتالي ليس من حق محافظة البصرة التدخل في شؤون وتشغيل المطار كما هو الحال في عدد من مطارات العراق التابعة لوزارة النقل".