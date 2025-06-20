النقل: تجاوزنا المرحلة الحرجة بإعادة العراقيين العالقين من مختلف الدول

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن تجاوز المرحلة الحرجة المتعلقة بإعادة نقل العراقيين العالقين في الخارج، عبر تسيير 10 – 12 رحلة يوميا ضمن خطة الإجلاء الطارئ.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الناقل الوطني العراقي نجح في امتصاص زخم المسافرين العراقيين العالقين في المطارات الدولية والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، حيث تم نقل الغالبية العظمى من مطارات بيروت وتركيا وجورجيا وكوالالمبور والقاهرة ودبي وغيرها، عبر مطار البصرة الدولي، بهمّة وتفان وإخلاص من قبل ملاكات الخطوط الجوية العراقية وملاكات إدارة المطارات والملاحة الجوية الذين أثبتوا كفاءتهم وانضباطهم في مواجهة هذا التحدي".

وأضافت أن "الوزارة تود أن توضح للمواطنين الكرام أنه بالنسبة للدول التي لا تصل إليها طائرات الخطوط الجوية العراقية بشكل مباشر، بإمكانهم التواصل مع أقرب محطة أو مكتب معتمد لدى الشركة مثل: أنقرة – القاهرة – بيروت – إسطنبول – دبي، لغرض الحجز والعودة إلى البلاد".

وأكدت أن "الخطوط الجوية العراقية لعبت دوراً إنسانياً ووطنياً كبيراً، إذ لم تكتفِ بإجلاء المواطنين العراقيين فحسب، بل قامت أيضاً بمساعدة الجاليات العربية والأجنبية العالقة، ونقلهم إلى بلدانهم أو أقرب النقاط الممكنة، ويأتي ذلك في وقت تخلّت فيه العديد من شركات الطيران الأخرى عن أداء هذا الدور، بينما بقيت الخطوط الجوية العراقية وحدها تتحمل المسؤولية، في صورة تعكس روح التضامن العراقي والإنساني".

وأشارت إلى أن "الشركة نفذت بمعدل يومي منذ الخامس عشر من الشهر الجاري، ما بين 10 إلى 12 رحلة جوية، إلى مختلف الوجهات ضمن خطة الإجلاء الطارئة".