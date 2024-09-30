النقل النيابية تدعو السوداني لانتشال مطار بغداد الدولي من واقعه

شفق نيوز/ وصف عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية زهير الفتلاوي، يوم الاثنين، وجبات الطعام المجهزة على متن رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية بأنه أحد ملفات الفساد التي "دمرت" الشركة، داعياً رئيس الوزراء إلى التدخل في هذا الملف.

وقال الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تردياً في أوضاع مطار بغداد الدولي الذي تم تشييده في ستينيات القرن الماضي، وكذلك الحال بالنسبة للطائر الأخضر (الخطوط الجوية العراقية) الذي كان يصل إلى أغلب مطارات العالم ومنها مطار هيثرو في لندن، ولكن عدم وجود إدارة مهنية تدير المطار سبب مشاكل كثيرة".

وأضاف أن "شركة بوابة بغداد المسؤولة عن عقد الطعام في الخطوط الجوية انتهى في شهر كانون الثاني/ يناير 2024، وهذه الشركة ليس لديها مقر أو مكتب في بغداد أو أي مكان آخر، وإنما تستخدم قاعات ومطبخ مطار بغداد لإعداد وجبات الطعام".

وأكد أن "الشركة تقدم وجبتيّ طعام باردة في الرحلة الواحدة بسعر سبعة دولارات، وأخرى حارة بسعر 12 دولاراً"، موضحا أن "الوجبتين دون المستوى المطلوب، وعلى رئيس الوزراء التدخل وفتح ملف الطعام الذي يعتبر مهم وأحد ملفات الفساد التي دمرت الطائر الأخطر".

ويعاني مطار بغداد الدولي من مشاكل عدة في مختلف المجالات ما دفع برئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تكليف وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني بإدارة سلطة الطيران المدني العراقي.