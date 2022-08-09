النقل العراقية: أكثر من 45 ألف مركبة شاركت في انجاح زيارة عاشوراء

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، تفاصيل خطتها الخاصة بزيارة العاشر من محرم، مشيرة إلى أنها شملت تشكيلات الوزارة المختلفة من أجل إنجاح جميع متطلبات الزيارة.

وقال الناطق باسم الوزارة، حسين جليل الربيعي لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة النقل تسعى لتكون الوزارة الأولى في تقديم الخدمة للمواطن وخاصة في مثل هذه الأيام المباركة أيام عاشوراء، فهذه المناسبة تحظى باهتمام وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي، وهناك غرفة عمليات يرأسها الوكيل الإداري للوزارة الدكتور حازم الحفاظي، وأيضا هناك تواجد ميداني في كربلاء من قبل الوكيل الفني والوكيل الاداري ومدراء التشكيلات، من أجل انجاح خطة الزيارة وتقديم الخدمة للزائر الكريم".

وأوضح الربيعي، أن "الجهد شمل الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، حيث أعلنت انطلاق اسطول باصاتها صوب مدينة الاحرار كربلاء المقدسة خدمة للزوار الكرام من يوم الاثنين، حيث أن الشركة أعدت أكثر من (450) باص وحافلة مختلفة السعة للمشاركة في خدمة زوار العاشر، إضافة الى وجود باصات احتياط تحسبا لساعات الذروة لزيارة الامام الحسين عليه السلام ".

وتابع، أن "الشركة لا يقتصر دورها على مشاركة أسطول باصاتها وحافلاتها، إذ سيشارك أكثر من (450) موظف اداري وسواق من ملاكات الشركة لإدارة عملية النقل في محافظة كربلاء، إضافة إلى مشاركة مفارزها الفنية والإدارية وعدد من سيارات الإسعاف والمفارز الاعلامية لإنجاح جميع متطلبات الزيارة".

أما الشركة العامة لإدارة النقل الخاص فذكر الربيعي، أنها "وضعت خطة شملت تهيئة الاف المركبات المتنوعة والموزعة على محاور جهد النقل الخاص (كربلاء - بغداد) (كربلاء - نجف) (كربلاء - بابل)، إضافة الى تهيئة المرائب وساحات الوقوف، وتوزيع مفارز مشتركة مع القوات الأمنية والخدمية لضمان انسيابية حركة النقل داخل وخارج مدينة كربلاء المقدسة، حيث أن الشركة جهزت مايقارب 45 ألف مركبة وتم إدخالها إلى أقرب نقطة في المدينة المقدسة".

وعن دور الشركة العامة لسكك حديد العراق، بيّن الربيعي، أنها "هيأت عددا من القطارات الحديثة DMU والآليات والمعدات لتفويج الزائرين والمغادرين من الوسط والجنوب صوب كربلاء المقدسة، لإحياء مراسيم ذكرى العاشر من محرم الحرام اعتبارا من يوم الاثنين المصادف 2022/8/8 ولغاية انتهاء الزيارة".