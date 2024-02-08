إحصائية .. قرابة 250 ألف شخص سافروا على متن الناقل الجوي العراقي خلال شهر

شفق نيوز/ اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية (إحدى تشكيلات وزارة النقل)، يوم الخميس، عن تسجيل زيادة ملحوظة في عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر الرحلات المُنفذة من قبل أسطولها الجوي إلى مختلف الوجهات الداخلية والخارجية خلال شهر كانون الثاني 2024.

ونقلت الوزارة في بيان عن مدير عام الشركة مناف عبد المنعم قوله، إن: الزيادة المتحققة والبالغة ، تنفيذ 1,831 رحلة ، ونقل 248,212 مسافرا.

وتوقع عبد المنعم أن يشهد شهر شباط الجاري زيادة في أعداد المسافرين والرحلات ولاسيما بعد إعادة إفتتاح وجهتي الصين وماليزيا وقرب افتتاح وجهة أذربيجان .