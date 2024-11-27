النقل العراقية توقع عقداً مع شركة إيطالية بقيمة 22 مليار دولار وبرلماني يؤكد عدم الحاجة له

شفق نيوز/ قال نائب رئيس اللجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، يوم الأربعاء، إن وزارة النقل وقعت عقداً استشارياً مع شركة BTP الإيطالية لتشغيل شبكة خط السكك القديمة، عاداً أن الشبكة القديمة ليسj بحاجة إلى هكذا عقد لتشغيلها.

وأشار الياسري في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى أن "العقد الاستثماري وقع بملايين الدولارات لتقديم مشورة لاعادة تشغيل سكك الحديد"، لافتاً الى أن "وزارة النقل قامت بتسمية العقد كـ"مرحلة اولى لطريق التنمية" للتغطية على العقد والعقود الأخرى".

وتابع، أن "الغاية من توقيع هذا العقد الاستثماري هو مصوغ لعقد آخر ولإعادة تمرير العقد السابق الذي تم فسخه بقيمة 22.5 مليار دولار".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة النقل، عن توقيع عقد استشاري مع شركة BTP، وذلك لتقديم الخدمات الاستشارية بشأن المرحلة الأولى لمشروع طريق التنمية (الخاص بخصوص السكك الحديد الحالية).

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، :" انه في ضوء توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني واشراف وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، بشأن استكمال الاجراءات التعاقدية الاصولية، تم توقيع عقد الخدمات الاستشارية لمشروع طريق التنمية بمرحلته الاولى بين الشركة العامة لسكك حديد العراق وشركة BTP الإيطالية.

واضاف البيان، ان المرحلة الأولى للمشروع تتضمن إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية وأعمال التصاميم لتأهيل وتحديث وتطوير شبكة السكك الوطنية الحالية.

وأشار البيان الى ان هذا المشروع الحيوي يمول من الخطة الاستثمارية لعام 2024 وحسب توجيهات مجلس الوزراء، ليكون خطا ستراتيجيا جاهزاً للنقل الآمن للحمولات الواردة عبر خطوط السكك ، من ميناء الفاو الكبير، الذي تعتزم الوزارة تشغيله بمرحلته الأولى خلال العام المقبل.