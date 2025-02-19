النقل العراقية توضح حقيقة "المضايقات" في الرحلات الجوية إلى بيروت

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي، يوم الأربعاء، حقيقة "المضايقات" التي تتعرض لها الطائرات العراقية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مؤكداً عودة تسيير الرحلات الجوية إلى لبنان بشكل متزايد خلال الأيام المقبلة.

وقال الصافي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة مستمرة في تنفيذ رحلاتها المجدولة، بما في ذلك الرحلات المتجهة إلى بيروت عبر الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية".

وأشار، إلى أن "هناك 36 رحلة نُفذت وستُنفذ منذ بداية شهر شباط/ فبراير 2025 وحتى نهايته، بمعدل رحلة يومياً"، مبيناً أنه "اعتباراً من يوم 20 من الشهر الجاري، سيتم تسيير رحلتين يومياً إلى بيروت".

وأضاف الصافي، أن "الوزارة تعمل على نقل أكثر من 6 آلاف مسافر عراقي"، مؤكداً أن "المطار والخطوط الجوية ينفذان الرحلات بانسيابية تامة دون أي معوقات".

وفيما يتعلق بالحديث عن وجود مضايقات، شدد الصافي، على "عدم توفر أي معلومات بهذا الشأن"، مؤكداً أن "العمل يسير وفق الضوابط والتعليمات المحددة، ولن يكون هناك أي تلكؤ في تنفيذ المهام".

ولفت المتحدث باسم النقل العراقية، إلى "استمرار الوزارة في استكمال مهامها الخاصة بتنفيذ الرحلات المجدولة وفق التوقيتات الزمنية المحددة".

يشار إلى أن الخطوط الجوية العراقية قررت في الثامن من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي من العام 2024، تعليق الرحلات الجوية إلى لبنان جراء التطورات الأمنية الحاصلة في البلاد، فيما استأنفت الطيران نهاية الشهر نفسه.

وتداولت وسائل إعلام عالمية، قبل أيام قليلة، أخباراً تفيد بأن جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يفرض إجراءات أمنية مشددة على الرحلات القادمة من العراق إلى بيروت، وإخضاعها لتفتيش دقيق.

ووفقاً لمصادر لبنانية، فإن كل الرحلات الجوية القادمة من العراق ستخضع لتفتيش دقيق لدى وصولها إلى المطار، تحسباً لإدخال أموال أو أرصدة لصالح "حزب الله".