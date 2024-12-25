النقل العراقية تنتظر موافقات رسمية لاستئناف الرحلات الجوية إلى لبنان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الأربعاء، أنها بانتظار الموافقات الرسمية لاستئناف رحلات الخطوط الجوية بين العراق ولبنان بعد توقفها إثر الأحداث في سوريا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، لوكالة شفق نيوز، إن "الأجواء السورية هي ممر الرحلات بين بغداد وبيروت، وبعد الأحداث التي وقعت في سوريا توقفت الرحلات بين البلدين".

وأضاف الصافي، أن "وزارة النقل أجرت اتصالات مع وزارة الخارجية العراقية وكذلك مع الجهات المسؤولة لمتابعة استئناف الرحلات الجوية بين العراق ولبنان".

وتابع، أن "وزارة النقل تنتظر الموافقات الرسمية سواء كانت عن طريق وزارة الخارجية أو عن طريق شركات تأمين الطيران، وبعدها سيتم الإعلان عن إعادة افتتاح الخط".

وتوقع المتحدث باسم وزارة النقل "إعادة افتتاح خط بغداد - بيروت واستئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية بين البلدين خلال الفترة المقبلة"، دون تحديد موعد معين.

وكانت الخطوط الجوية العراقية قد قررت في الثامن من الشهر الجاري، تعليق الرحلات الجوية إلى لبنان جراء التطورات الأمنية الحاصلة في سوريا بعد إسقاط نظام بشار الأسد من قبل الجماعات المعارضة له.

وأعلنت الخطوط الجوية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها ستقوم بإيقاف مؤقت للرحلات الجوية بين بغداد وبيروت بما في ذلك الرحلات المجانية المخصصة لنقل ضيوف العراق من اللبنانيين الراغبين بالعودة طوعاً إلى بلدهم.

وأوضح البيان أن "هذا القرار يأتي بسبب التطورات الأمنية الراهنة في الأجواء السورية التي تُعد الممر الجوي الرئيسي لهذه الرحلات، مع الاستمرار في مراقبة المستجدات والتنسيق مع الجهات المختصة لتقييم الوضع بشكل دوري".

وعبرت الخطوط الجوية العراقية عن اعتذارها "لأي إزعاج قد يسببه هذا القرار"، مؤكدة أن أولوياتها هي سلامة الجميع، وأنها ستواصل متابعة الأوضاع عن كثب وإعادة تشغيل الخط عند استقرار الأوضاع الأمنية.