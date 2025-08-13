النقل العراقية تكشف عن خطتها الاستثنائية لنقل زوار الأربعينية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الأربعاء، عن تنفيذ خطة نقل استثنائية خلال زيارة الأربعين، بمشاركة تشكيلاتها المختلفة على محاور النقل البري والجوي والسكك الحديد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، لوكالة شفق نيوز، إن "شركة سكك حديد العراق سيرت 12 قطاراً على محورين أساسيين، الأول يربط كربلاء بالبصرة مروراً بعدد من المحافظات الجنوبية، والثاني يربط كربلاء ببغداد".

وأضاف أن "الشركة العامة للنقل الخاص وزعت جهودها على المنافذ الحدودية والمرائب الرئيسة في المحافظات الجنوبية والقريبة من كربلاء، إضافة إلى داخل المحافظة وعلى الطرق المؤدية إليها، حيث بلغ عدد المركبات المشاركة نحو 450 ألف مركبة يملكها مواطنون عراقيون، عملت على نقل الزائرين باتجاه كربلاء وخارجها خلال ذروة الزيارة".

وتابع الصافي، أن "الشركة العامة لنقل المسافرين خصصت 400 مركبة (بطابق واحد وطابقين) ضمن محور كربلاء، إضافة إلى 180 مركبة لربط المدينة بالمحافظات الأخرى، مع تحديد أجرة رمزية تبلغ 500 دينار عراقي فقط، وسط متابعة ميدانية من لجان تفتيش تابعة للوزارة".

وأشار إلى أن "مطار بغداد الدولي، إلى جانب مطارات البصرة والنجف، شهد زيادة بأعداد الرحلات الجوية لاستقبال الزائرين، بنسبة تجاوزت 50% عن المعدلات المعتادة".