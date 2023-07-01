النقل العراقية تعلن موعد بدء عودة الحجاج وتخصص طائرات حديثة لتفويجهم

شفق نيوز/ أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، يوم الأحد، موعد بدء عودة الحجاج العراقيين الى ارض الوطن، موجها الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية باستنفار كافة الجهود لتفويجهم.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "خطة التفويج العكسي للعراقيين من حجاج بيت الله الحرام، تبدأ يوم الاثنين 3 تموز الجاري".

وأضاف البيان، أن "الوزير وجه باستنفار الجهود الخدمية كافة ضمن خطة التفويج العكسي للحجاج العراقيين، موجها بإشراك الطائرات الحديثة، من بينها طائرة B787 دريم لاينر (طائرة الأحلام) التي تم استلامها مؤخراً من الشركة المصنعة، في خطة رحلات العودة".

واكد البيان، ان "الوزارة استكملت جميع الاستعدادات الخاصة بالتفويج العكسي للحجاج العراقيين من مطارات المملكة العربية السعودية إلى المطارات العراقية، حيث سيشهد يوم الإثنين القادم إنطلاق أولى رحلات الناقل الوطني، لإعادة ضيوف الرحمن الى أرض الوطن".

وتابع البيان، أنه "تم وضع خطة متكاملة مع الهيئة العليا للحج والعمرة، والجانب السعودي والجهات الساندة الأخرى لتهيئة وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالتفويج العكسي للحجاج العراقيين لموسم الحج 1444هـ، وتحديد مواعيد الرحلات وإستنفار جميع الإمكانات الفنية واللوجستية في كافة المحطات الداخلية والخارجية، لضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام".