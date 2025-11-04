النقل العراقية تعلن تشغيل مطار الموصل الدولي الخميس المقبل

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الثلاثاء، تسيير أول رحلة داخلية إلى مطار الموصل الدولي يوم الخميس المقبل، ضمن الرحلات المجدولة للخطوط الجوية العراقية.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "تم الإعلان عن تشغيل مطار الموصل الدولي بالرحلات الداخلية، تمهيداً لتنفيذ الرحلات الدولية قريباً".

وأضاف البيان نقلاً عن مدير المطارات حسين الزبيدي، أن "المطار جاهز ومكتمل من جميع الجوانب الفنية واللوجستية بما في ذلك الأجهزة الملاحية وأبنية خدمات المسافرين" .

وأشار إلى أن "المطار أُنشئ وفق المواصفات العالمية، وجميع منظوماته من أفضل المناشئ وخضعت لسلسلة من الفحوصات بإشراف لجان مختصة، أكدت جاهزيتها وتطابقها مع معايير السلامة".

وبيّن الزبيدي أن "التنسيق جارٍ مع الخطوط الجوية العراقية لتسيير الرحلات الداخلية ضمن الجداول الشركة تمهيداً لاطلاق رحلات دولية في المستقبل القريب".

ولفت البيان إلى أن "دائرة المطارات تمتلك فرقاً تخصصية فنية وإدارية تشرف على تشغيل المطار، وباشرت الدوائر الساندة عملها داخل المطار لضمان انطلاق العمليات التشغيلية وفق أعلى المعايير".

يذكر أن أول رحلة تجريبة إلى مطار الموصل نفذت في 5 حزيران/ يونيو الماضي وأقلت على متنها وفداً رسمياً.

وختم البيان بالإشارة إلى أن وزارة النقل تسعى لتشغيل مطار الموصل بالتعاون مع محافظة نينوى، وسيمثل نقلة نوعية في ربط المحافظة مع العالم، فضلاً عن كون المحافظة ضمن المحافظات المرتبطة بطريق التنمية، مما سيسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي والسياحي والاستثماري في المدينة.