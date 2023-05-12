النقل العراقية تعلن تسجيل 7 هزات ارضية خلال نيسان الماضي

شفق نيوز/ أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل العراقية، يوم الجمعة، التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر نيسان 2023.

واوضحت مدير قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو ( 16) هزة ارضية منها (7) هزات أرضية داخل العراق و (5) هزات أرضية داخل إيران وهزتان ارضيتان في سوريا وهزتان ارضيتان في تركيا، حيث تراوحت قوة الأحداث الزلزالية (2،5-4،6) درجة في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (28،5)كم".

وتركز، النشاط في هذا الشهر بشكل واضح داخل العراق حيث بلغ عددها سبعة هزات تركزت في محافظات كركوك وديالى ( قضاء خانقين ) وواسط ( النعمانية) والديوانية ، بينما تم تسجيل خمسة هزات داخل ايران في حين تم تسجيل هزتان داخل سوريا وهزتان داخل تركيا".

كما تم ملاحظة ان المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من اي نشاط زلزالي وهذا ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي بأتجاه مناطق التصادم القارىء وتحديدًا باتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق.