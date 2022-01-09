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النقل العراقية تعلن انضمام طائرة حديثة الصنع والطراز إلى أسطولها الجوي

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-09T13:53:13+0000
النقل العراقية تعلن انضمام طائرة حديثة الصنع والطراز إلى أسطولها الجوي

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، يوم الأحد، عن إستلام طائرة حديثة من طراز Airbus A220-300 ذات علامة التسجيل YI-ARE بعد وصولها الى أرض مطار بغداد الدولي بحضور عدد من الشخصيات الحكومية والدبلوماسية.

وقال وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي خلال مؤتمر صحفي جمعه مع القائم بالأعمال بالسفارة الكندية روزلي بابلنا لدى العراق أولريك شانون وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الخطوط الجوية العراقية تسير اليوم بخطوات مهمة لاستعادة مكانتها بين كبريات شركات الطيران في المنطقة والعالم لاسيما بعد وصول هذه الطائرة التي تعتبر واحدة من الطائرات الأُخرى التي سيتم استلامها خلال الفترة القادمة والتي ستعزز من كفاءة رحلات الناقل الوطني وتحقق تجارب السفر المريحة للمسافرين بفضل المقصورة من الدرجة المزدوجة التي توفر مساحة أكبر للمسافرين ولتكون الشركة من أوائل الشركات في الشرق الأوسط التي ستستخدم هذا النوع من الطرازات لتنفيذ رحلاتها".

وتابع، "يتزامن استلام هذه الطائرة حديثة الصنع في وقت تقترب فيه الخطوط الجوية العراقية كثيراً من حسم ملف رفع الحظر الأوروبي عنها مما يعطيها المساحة الكافية للدخول بقوة في المنافسة مع باقي النواقل الأُخرى".

من جانبه أعرب السفير الكندي وفقاً للبيان عن "سعادته بامتلاك وزارة النقل ممثلة بالخطوط الجوية العراقية طائرات حديثة ضمن أسطولها الجوي مما يدل على جدية وزارة النقل في مواكبة التطور الحاصل عالمياً في مجال الطيران".

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