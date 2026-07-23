النقل العراقية تعفي مدير الهيئة البحرية العليا (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أصدرت وزارة النقل، يوم الخميس، أمراً وزارياً بإعفاء مدير الهيئة البحرية العراقية العليا، أحمد جاسم نعيم، من مهامه، وتكليف علي عبد اللطيف حسين بإدارة الهيئة بالوكالة.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب وزير النقل، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن القرار جاء استناداً إلى الأمر الديواني (51)، وبموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وكان مجلس النواب، صوت الأحد الماضي، على إعفاء قائد القوة البحرية العراقية، على خلفية حادثة الصيادين العراقيين.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أوصت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في تقريرها الخاص بحادثة الصيادين العراقيين، بإعفاء قائد القوة البحرية العراقية من منصبه.

وشهدت محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، مطلع الأسبوع الماضي، تظاهرات أمام مبنى القنصلية الكويتية احتجاجاً على مقتل صياد عراقي من قبل خفر السواحل الكويتية.