النقل العراقية تصدر توضيحا بشأن الطائرة الشبحية

شفق نيوز - بغداد

أصدرت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، توضيحا بشأن ظهور الطائرة الشبحية في منطقة صحراوية بمحافظة المثنى وذلك ردا على ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية من صور التُقطت عبر Google Earth.

وأظهرت تلك الصور ما بدا وكأنه طائرة مركونة في منطقة صحراوية قرب الوركاء في صحراء السماوة، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة واستفهامات حول طبيعة هذا الجسم ومصدره.

وقالت الوزارة في بيان، إنه جرى التدقيق في الصور عبر منصّات متعددة لصور الأقمار الصناعية مثل ArcGIS و Bing Maps وZoom Earth، وقد بيّنت عملية المراجعة الفنية والمعاينة بأن الصورة التي ظهرت فيها الطائرة هي لقطة واحدة فقط ضمن Google Earth ، ولا يوجد لها أي أثر في الصور السابقة أو اللاحقة،كما لا تظهر في أي مصدر فضائي آخر خارج تلك اللقطة المفردة.

وأضافت ان هذا النمط من الظهور الأحادي يشير بشكل واضح إلى ما يُعرف بـ ظاهرة "الطائرة الشبحية" أو (Ghost Aircraft)، وهو حدث شائع في تصوير الأقمار الصناعية.

ذكرت الوزارة أيضا أن هذه الظاهرة عندما يلتقط القمر الصناعي صورة ثابتة في لحظة مرور طائرة حقيقية في الجو فوق المنطقة، فتبدو وكأنها جاثمة على الأرض، بينما هي في الحقيقة طائرة عابرة في ارتفاع شاهق، التُقط ظلّها أو صورتها خلال جزء من الثانية، منبهة الى أنه عند تحديث الصورة الفضائية أو استبدالها، تختفي الطائرة تماماً، مما يؤكد أنها لم تكن على الأرض أساساً.

وأكد البيان أن، مثل هذه الظواهر تُسجَّل في آلاف المواقع حول العالم، وهي نتيجة طبيعية لحركة الطائرات في الأجواء أثناء عمليات التصوير الفضائي المستمرة.

وتابعت الوزارة أنه، بناءً على ما تقدّم، نؤكد لا وجود لطائرة على الأرض في الموقع المذكور، وما ظهر ليست سوى صورة عابرة لطائرة في الجو، التقطها القمر الصناعي الخاص بـ Google في لحظة محددة فقط ضمن الحركة الجوية الطبيعية.

ودعت الوزارة في بيانها، المواطنين ومستخدمي منصّات التواصل توخي الدقة قبل تداول مثل هذه المعلومات، والاعتماد على المصادر الموثوقة والبيانات الفنية المدققة.

هذا وأصدرت صفحة "تلسكوب العراق" المعنية بالرصد الفلكي، أمس السبت، توضيحاً بشأن ما أظهرته صورة الأقمار الصناعية لمكوث طائرة مدنية في صحراء الوركاء بمحافظة المثنى، والتي تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

وذكرت الصفحة في منشور اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أن "هذه الطائرة الغريبة والتي ظهرت في صور Google Earth وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، موقع الطائرة قرب الوركاء في صحراء السماوة، وبعد التدقيق في صور الأقمار الصناعية من مواقع متعددة مثل ArcGIS و Bing Maps و Zoom Earth تبين أن الطائرة لا تظهر إلا في لقطة واحدة فقط ولا تظهر في الصور اللاحقة ولا السابقة ولا تظهر في أي مصدر آخر غير صورة واحدة من Google Earth".

وأوضحت أن "هذا يعني ببساطة أن ما ظهر في الصورة ليس طائرة واقفة على الأرض بل هو ما يعرف بظاهرة الطائرة الشبحية".

وشرحت الصفحة أنه "أحياناً تلتقط الأقمار الصناعية طائرة عابرة في الجو أثناء مرورها فوق المنطقة وتظهر في الصورة وكأنها على الأرض، لأن القمر الصناعي يصور لقطة ثابتة في جزء من الثانية، ومجرد تغير الصورة في التحديث التالي يجعل الطائرة تختفي تماماً، وهذا الأمر شائع وتوجد آلاف الصور في مختلف دول العالم مثل هذه الحالة".

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية طائرة مدنية متوقفة في منطقة معزولة وسط صحراء قرب الوركاء بمحافظة المثنى، بلا أي منشآت أو مدرجات حولها ما أثار جدلاً واسعاً في العراق.

وأشارت تلك المنصات إلى أن الطائرة وفق صور الأقمار الصناعية، موجودة هناك منذ عام 2021، مما فتح باب التساؤلات حول كيفية وصولها إلى هذا الموقع.