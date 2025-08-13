النقل الخاص تعلن انطلاق التفويج العكسي للزائرين من كربلاء بـ1300 مركبة

شفق نيوز- كربلاء

أعلن مدير عام الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، أحمد كريم الموسوي، مساء اليوم الأربعاء، المباشرة بعملية التفويج العكسي للزائرين المغادرين من محافظة كربلاء بعد انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية.

وقال الموسوي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "موظفي الشركة متواجدون في جميع المرائب داخل كربلاء، ونحن حالياً في مرآب سيد جودة، وهو أكبر مرآب في المحافظة، وعملية النقل تسير بانسيابية عالية ولا توجد أي مشاكل تُذكر".

وأضاف أن "حافلات الشركة، إضافة إلى المركبات المتعاقدة مع هيئة الحج والعمرة، تشارك في عملية نقل الزائرين، حيث تم تجهيز أكثر من 1300 مركبة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن "عملية النقل مستمرة حتى مغادرة آخر زائر من المحافظة".

وأكد مدير عام الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، أن "الجهود الميدانية تتركز على تنظيم حركة المركبات داخل المرائب وعلى الطرق الرئيسة لتأمين انسيابية خروج الزائرين وتوزيعهم على مختلف المحافظات".