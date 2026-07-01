"النفوذ السياسي" يعرقل رفع التجاوزات في الموصل

شفق نيوز- نينوى

كشف مصدر في قائممقامية مدينة الموصل، يوم الأربعاء، عن وجود عرقلة في إزالة التجاوزات في المدينة جراء نفوذ ووساطات أعضاء في مجلس محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق التجاوزات حاولت اليوم، رفع أربعة منازل متجاوزة تقع خلف برج التلفزيون على طريق حي الكرامة (وتحديداً في حي السماح) شرقي الموصل، إلا أنها جوبهت بالاعتراض والرفض من قبل أحد أعضاء مجلس المحافظة، الذي تدخل وتوسط لإيقاف العمل، مطالباً بإمهال المتجاوزين أسبوعاً أو أكثر لحين إيجاد حلول لهم.

وأضاف أن قائممقام الموصل هشام الهاشمي، يواجه تحديات وضغوطاً جسيمة في حسم ملف التجاوزات بسبب المحسوبية وتدخل الجهات المتنفذة لمنع فرض القانون، متساءلاً عن كيفية تنفيذ قرارات مجلس المحافظة ومطالبته بفرض النظام، في وقت تتدخل فيه أطراف داخل المجلس لحماية المخالفين.

وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع أزمة محتدمة في ذات المنطقة، حيث كان عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي قد حذر، في وقت سابق اليوم، من حملة مرتقبة لإزالة أكثر من 150 منزلاً لأبناء المكون الشبكي في قريتي "جليوخان وقزفخرة" وحي السماح بذريعة التجاوز، مناشداً الحكومة المركزية بالتدخل ضد ما وصفه بـ"الظلم الكبير" الناتج عن قرارات مصادرة موروثة من النظام السابق.