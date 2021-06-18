النفط والجفاف يضربان موسم إنتاج العسل في قضاء شيخان

شفق نيوز/ تشهد مناطق قضاء شيخان في نينوى هذا العام موسماً شحيحاً لإنتاج العسل بسبب تعرض المنطقة للجفاف جراء قلة هطول الامطار إضافة إلى الغازات المنبعثة من شركات النفط.

وقال مدير زراعة ناحية قسروك بقضاء شيخان نوزاد محمد لوكالة شفق نيوز، إن "الجفاف اثر بشكل كبير على انتاج العسل هذا العام"، مشيرا الى ان "الدخان المنبعث من شركات النفط في قضاء شيخان كانت عاملا اخر لضعف خلايا النحل في قرى شيخان".

من جانبه، قال النحال حمزة صادق من قرية في شيخان لوكالة شفق نيوز، إن "انتاج العسل هذا العام في حدود القضاء سيشهد انخفاضا كبيرا بسبب الجفاف وقصر ايام الربيع وعدم تمكن النحل من الحصول على الغذاء الكافي من رحيق الازهار، اضافة الى انتشار اعداء النحل من الحشرات الاخرى".

بدوره أوضح النحال مصطفى احمد لوكالة شفق نيوز ، أن "الانتاج في المناطق الحدودية قد يكون افضل من مناطقنا، خلايا النحل ضعيفة والنحل لاتتمكن من فرز الشمع لانتاج الخلايا وزيادة النحل".

ودعا احمد الجهات المعنية الى "تقديم المساعدة للمزارعين من مربي النحل لتعويض اضرارهم المادية هذا العام".