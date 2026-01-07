النفط: أزمة غاز الطبخ مفتعلة.. نصدّر 20 ألف طن للخارج

شفق نيوز - بغداد

نفت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، وجود أزمة في غاز الطبخ، مؤكدة أن الأزمة مفتعلة حيث أن العراق لا يعاني من شح في هذا المنتج الذي يسد الحاجة المحلية ويُصدّر منه إلى الخارج.

وقال المتحدث باسم الوزارة صاحب بزون، لوكالة شفق نيوز، إن "أزمة الغاز التي تشهدها بغداد في الوقت الحاضر هي أزمة مفتعلة سببها الناقل وبعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي"، مشيراً إلى أن "زيادة استهلاك الغاز من قبل المواطنين وأصحاب المطاعم والكافيهات في الوقت الحاضر تأتي بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وهو ما يدفع لاستخدام الغاز للتدفئة في ظل الأجواء الباردة حالياً".

وأوضح المتحدث، أن "وزارة النفط قامت من خلال معاملها برفع معدلات إنتاج غاز الطبخ من 120 إلى 160 ألف قنينة في اليوم الواحد، لكن أصحاب العجلات الناقلة للغاز قاموا بشراء كميات كبيرة من القناني من أجل احتكارها وبيعها بسعر أعلى من المعتاد".

ولفت بزون، إلى "عدم وجود أي توجه حكومي لرفع أسعار غاز الطبخ كما يُشاع في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكداً في الوقت نفسه "سعي الوزارة لإيجاد معالجات سريعة للطلب على غاز الطبخ في بعض مناطق العاصمة بغداد عبر ضخ شحنات أكثر".

ويُصدّر العراق حالياً، وفقاً للمتحدث باسم وزارة النفط، 20 ألف طن من غاز الطبخ، وهو ما يؤكد وجود فائض عن الحاجة الوطنية برأيه.

وكان وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، صرّح في وقت سابق من اليوم، بأن معدل إنتاج الغاز يفوق مستوى الاستهلاك في البلاد، وذلك في ظل الحديث عن أزمة في عدم توفر مادة غاز الطهي تشهدها بعض المحافظات منها العاصمة بغداد.

وكان المدير العام للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز، أنمار علي حسين، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن "معدلاتها الإنتاجية اليومية من اسطوانات الغاز السائل وصلت الى أكثر من 160 ألف اسطوانة في المعامل الحكومية الموزعة على مناطق بغداد".

وشهدت العديد من مناطق العاصمة بغداد وبعض المحافظات أزمة في توفير غاز الطبخ، تزامنا مع ارتفاع سعر أسطوانة الغاز من 8 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار، ما أثار موجة من الجدل حول أسباب ذلك.