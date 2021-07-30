النفط توافق على زيادة حصة الأنبار من "الكاز"

شفق نيوز/ أعلن مستشار محافظ الانبار لشؤون الطاقة، عزيز خلف الطرموز، اليوم الجمعة، موافقة وزارة النفط على زيادة حصة الانبار من الوقود، لتصل إلى نصف مليون لتر في اليوم الواحد.

وقال الطرموز، لوكالة شفق نيوز، إن "المطالبة بزيادة حصة الانبار من وقود زيت الغاز "الكاز"، جاءت نظراً لما تمتاز به محافظة الأنبار من مساحة تقدر بثلث مساحة العراق"، موضحا أن "الطرق التي تمتد بين أقضية ونواحي المحافظة تتجاوز مسافة مئات الكيلو مترات، حيث أن المسافر من الفلوجة إلى الرطبة عليه قطع مسافة 400 كم للوصول".

وأضاف، أن "تنامي الحركة الإقتصادية والتجارية بين الأنبار ودول الجوار وخاصة سوريا والأردن، وحركة طريق المرور السريع، تمر من خلاله قراية ثلاثة آلاف عجلة بشكل يومي وخاصة "عجلات الحمل".

وتابع الطرموز، أن "حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية قليلة ولا تتجاوز الـ8 ساعات في المناطق التي تعتبر جيدة من ناحية ساعات التجهيز، وهذا ما يجعلنا بحاجة إلى الوقود لتجهيز المولدات".

وأردف بأن "المستشفيات ومشاريع المياه المنتشرة في أقضية ونواحي المحافظة، كلها تعتمد على مادة "الگاز" ايضاً".

واشار الطرموز، إلى أن "إستقرار الوضع الأمني وحركة الإعمار التي تشهدها الأنبار وفتح الطرق المغلقة، ساعدت على نمو الحركة التجارية في الأنبار، كما أن إفتتاح طريق ( فلوجة - سامراء ) ساعد على زيادة الحركة التجارية بين الأنبار وإقليم كوردستان، وهذا ما زاد الحاجة إلى زيادة حصة الانبار من الوقود".

وتابع، "كانت حصتنا من مادة زيت الغاز "الگاز" واحد مليون لتر يومياً، وطالبنا وزارة النفط بزيادة الحصة إلى مليون ونصف لتر لتغطية وسد الحاجة، في جميع مدن المحافظة، واستجابة الوزارة مشكورة للطلب الذي تقدمنا به".