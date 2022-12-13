النفط تقرر إلغاء بناء المجمعات السكنية وتوزيع 6500 قطعة ارض في البصرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط الاتحادية، يوم الثلاثاء، الموافقة على فرز وتوزيع 6500 قطعة ارض سكنية لمنطقة شط العرب على منتسبي شركة نفط البصرة، مشيرة الى الغاء بناء المجمعات السكنية.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "تم الاتفاق مع ادارة محافظة البصرة على فرز وتوزيع 6500 أرض سكنية في منطقة شط العرب (البيبان 28) على منتسبي شركة نفط البصرة، والغاء بناء المجمعات السكنية في المنطقة المذكورة.

وبين أن ذلك جاء خلال لقاء جرى بين نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني ، ومحافظ البصرة اسعد العيداني الذي وافق على كتاب وزارة النفط بهذا الخصوص، وإنهاء معاناة الموظفين المشمولين بهذه الاراضي لفترة امتدت أكثر من 10 سنوات .

وأوعز وزير النفط، الى الجهات المعنية في الوزارة وشركة نفط البصرة بالاسراع في انجاز الاجراءات الادارية لتوزيع 6500 قطعة ارض سكنية على منتسبي شركة نفط البصرة وبمساحة تشكل 1200 دونم .