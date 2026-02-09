النفط تعلن السيطرة على حريق مصفى بيجي وتكشف إحصائية جديدة للمصابين

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النفط العراقية، مساء اليوم الاثنين، عن إحصائية جديدة للمصابين بالحريق الذي اندلع في مصفى صلاح الدين (2) بقضاء بيجي، مؤكدة السيطرة على الحريق وإخماده دون امتداد ألسنة اللهب إلى الوحدات الأخرى.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق نشب في الساعة (7:45) مساءً داخل إحدى الكابسات في المصفى، فيما تمكنت فرق السلامة والإطفاء من السيطرة عليه عند الساعة (8:00) مساءً، على أن تُستكمل جميع العمليات المتعلقة بالحادث عند الساعة (8:15) مساءً".

وأضافت الوزارة أن "سبب الحريق يعود إلى أعمال استبدال الكابسة، وهي من ضمن الأعمال التشغيلية الروتينية اليومية داخل المصفى".

وأشارت إلى أن "الحادث أسفر عن وفاة أحد العاملين في المصفى، فضلاً عن إصابة 13 آخرين، جرى نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج اللازم".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الاثنين، باندلاع حريق في مصفى بيجي، ما تسبب بمصرع عامل وإصابات أخرى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا اندلع في وحدة تحسين البنزين في مصفى صلاح الدين/ 2 في بيجي، وقامت مفارز الدفاع المدني بمكافحته".

وأضافت "كمعلومة أولية هناك 6 مصابين نتيجة الاختناق تم نقلهم إلى مستشفى بيجي العام، كما تم العثور على جثة متفحمة تعود إلى أحد العاملين في المصفى تم نقلها الى الطبابة العدلية في محافظة صلاح الدين".

فيما أفاد مصدر لوكالة شفق نيوز، بأن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق جراء تصاعد الأدخنة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى بيجي العام.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وسط إجراءات سلامة مشددة داخل المصفى.

وتابع أن "إدارة المصفى أوقفت العمل مؤقتاً في الوحدة المتضررة كإجراء احترازي، فيما باشرت الفرق الفنية والهندسية بإجراء كشف موقعي شامل لتقييم الأضرار وتحديد الأسباب الفنية التي أدت إلى انفجار الضاغطة".