النفط تعد بتعيين نحو 1500 خريج خلال شهر

شفق نيوز/ أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل، يوم الأحد، عن المباشرة بإجراءات التعيين لـ1450 خريجا من معهد النفط خلال ٣٠ يوما.

وقال اسماعيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزارة "مهتمة بموضوع خريجي معهد النفط كونهم عماد التنمية في القطاع النفطي العراقي الذي يمثل عصب الحياة للبلاد، وسيتم اكمال الاوامر الادارية للمشمولين بالتعيين ومباشرتهم بالعمل في شركات الوزارة خلال 30 يوما اعتباراً من اليوم".

يذكر ان الخريجين المشمولين بالتعيين كانوا قد استكملوا وثائق التقديم للعمل وحصلوا على الموافقات الوزارية القانونية منذ تشرين الاول الماضي إلا أنهم لم يباشروا العمل حتى الآن.