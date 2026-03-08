النفط تطمئن العراقيين: لا شح في منتوج الغاز

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الأحد، عدم وجود أي شح في انتاج الغاز، كاشفة عن معدل الانتاج اليومي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الوقت الذي تتصاعد فيه التحديات التي تعصف بالمنطقة، يبذل ابناء القطاع النفطي جهوداً مضاعفة متحملين الأعباء للقيام بدورهم الوطني والمهني".

ونقل البيان عن وزير النفط حيان عبدالغني السواد قوله: لا شح تذكر في منتوج الغاز، حيث بلغ انتاج أسطوانات الغاز لهذا اليوم 708952 أسطوانة غاز، ما يعادل 8507، أطنان باليوم فيما بلغت كمية الغاز السائل للسيارات والمجمعات السكنية 848 طنا في اليوم".

وتابع "بلغ الخزين السطحي في عموم العراق 40388 طنا، فيما بلغ الخزين الجوفي 50000 طن، فيما بلغ الخزين الكلي 90388 طنا".

وأشار إلى أن "معدل الإنتاج اليومي من الغاز بلغ 7300 طن ف اليوم".