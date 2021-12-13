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النفط تدعم مستشفى الاورام السرطانية بالبصرة بملايين الدنانير وآلاف الدولارات شهرياً

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-13T17:43:24+0000
النفط تدعم مستشفى الاورام السرطانية بالبصرة بملايين الدنانير وآلاف الدولارات شهرياً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، عن دعم مستشفى الاورام السرطانية بالبصرة، بملايين الدنانير وآلاف الدولارات شهرياً.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل أوعز بتخصيص (25) مليون دينار شهرياً لمستشفى الاورام السرطانية في البصرة".

واوضحت أن "ذلك يأتي حرصاً من وزارة النفط لدعم القطاع الصحي بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى، وخصوصاً مستشفى الاورام السرطانية".

ونقل البيان عن وزير النفط قوله، إن "شركة النفط الوطنية قد خصصت (75) الف دولار دعماً مالياً شهرياً يهدف الى توفير الادوية والعلاجات والمستلزمات الطبية الضرورية، مؤكداً استمرار الوزارة والشركات النفطية بتقديم الدعم اللازموفق الامكانيات المتاحة".

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