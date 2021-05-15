النفط تجهز أصحاب المولدات الكهربائية في كركوك بالوقود وتؤجل استيفاء الضرائب

شفق نيوز/ وافقت وزارة النفط، يوم السبت، على تجهيز أصحاب المولدات الكهربائية في محافظة كركوك بالوقود، فيما قررت تأجيل استيفاء الضرائب منهم.

وقال محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه استحصل موافقة وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي على تجهيز اصحاب المولدات بـ"الكاز" بمعدل 20 لتراً لكل (KV) واحد، وتأجيل استيفاء الضرائب منهم.

وطالبت ادارة كركوك ونوابها، بتجهيز المحافظة بجزء من انتاج محطة كهرباء الجالسية التي ستفتتح في العشرين من الشهر الجاري، وزيادة حصة كركوك من وزارة الكهرباء عبر الشبكة الوطنية. ودعوا الى "العمل مع وزارة النفط لمنح استثناء لكركوك لتجهيزها بالوقود المدعوم وزيادة حصة اصحاب المولدات منه".

وطالبوا وزارة النفط بتجهيز 35 لتر كاز اويل لدعم عمل المولدات الاهلية، وتم التريث باعتماد جدول جديد لساعات تشغيل عمل المولدات لحين حسم جهود اعضاء مجلس النواب والمحافظ مع وزارتي النفط والكهرباء".

كما دعوا الى "العمل على الاسراع في انجاز محطة (KV) واحد في تازة والتي تتولى شركة سيمنس صيانتها حاليا بطاقة تزيد عن 250ميكا واط واهمية تخصيص جزء من انتاجها لكركوك، والعمل مع وزارة الكهرباء للعدالة والمساواة بساعات القطع مع باقي مدن العراق الاخرى ،والالتزام بتجهيز كهرباء بحصتها من توليد العراق 4،8.ومطالبة وزارة الكهرباء بالتدخل في حسم العقد مع المستثمر في اقليم كوردستان العراق بتجهيز كركوك بمعدل 250ميكا واط.