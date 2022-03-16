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النفط تتخذ إجراءات لحل أزمة الوقود في نينوى وكركوك

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-16T12:25:32+0000
النفط تتخذ إجراءات لحل أزمة الوقود في نينوى وكركوك

شفق نيوز/ اوعزت وزارة النفط العراقية، يوم الاربعاء، لمحطات تعبئة الوقود الحكومية في محافظة نينوى بالعمل على مدار 24 ساعة، فيما شددت على اعتماد البطاقة الوقودية لبيع البنزين المحسن في محافظة كركوك.

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة للوزارة، حسين طالب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الشركة ارسلت وفدا من ملاكها المتقدم للوقوف على آلية تجهيز المواطنين بالمشتقات النفطية في محافظة نينوى".

وبين ان "هذه الخطوة تأتي لتقليل الضغط على محطات تعبئة الوقود في نينوى حيث تعاني المحافظة من زخم شديد في تجهيز مادة البنزين بسبب فرق السعر بين نينوى ومدن اقليم كوردستان" .

واشار طالب الى ان "اولى الاجراءات المتخذة هي توجيه محطات تعبئة الوقود الحكومية بالعمل على مدار 24 ساعة لتجهيز المواطنين بالبنزين المحسن لحين استيعاب الزخم الحاصل نتيجة فرق الاسعار".

وفي السياق نفسه، ذكر طالب، ان "شركة توزيع المنتجات النفطية وجهت فرعها في محافظة كركوك بتشديد الرقابة على محطات الوقود لبيع البنزين المحسن لمن لديه بطاقة وقودية حصراً، فضلا عن تذليل اجراءات الحصول على البطاقة الوقودية".

ولفت الى ان "أزمة المشتقات النفطية موجودة فقط في المدن المتاخمة لاقليم كوردستان فيما تعمل باقي المحطات بانسيابية عالية".

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