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النفط النيابية تحدد سبب افتعال أزمة البنزين

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-19T18:17:42+0000
النفط النيابية تحدد سبب افتعال أزمة البنزين

شفق نيوز / حددت لجنة النفط والغاز النيابية، يوم الأحد، سبب افتعال أزمة البنزين في المحطات ببغداد والمحافظات، فيما لفتت إلى أن عدم اعتراف وزارة النفط بالأزمة مشكلة بحد ذاتها.

وقال عضو اللجنة صباح صبحي، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة النفط والغاز النيابية تتابع أزمة الوقود بالتواصل مع الكادر المتقدم في وزارة النفط ومدير عام شركة المنتجات النفطية حسين طالب، من خلال استضافة الأخير لمتابعة تجهيز المحطات بمادة البنزين والمولدات الأهلية بمادة الكاز".

وأضاف صبحي، أن "هناك تقصيراً من وزارة النفط في عدد من القضايا أهمها أزمة الوقود وعدم الاعتراف بالأزمة هي مشكلة بحد ذاته"، مشددا على ضرورة "وضع آلية حقيقية لتوزيع المنتجات النفطية على المحافظات والمحطات الوقودية".

وأوضح أن "سبب أزمة الوقود في المحطات لكثرة عدد السيارات في البلاد دون أي تحديد للسيارات المستوردة والمحطات التجهيز لا تتناسب مع عدد السيارات الموجودة، بالإضافة إلى افتعال أزمة من قبل بعض المحطات لرفع أسعار البنزين".

هذا وتشتد أزمة الوقود في محافظات عدة بينها نينوى وكركوك وديالى، كلما اشتدت أزمة الوقود في أربيل ودهوك، بسبب فرق التسعيرة ولجوء المئات إلى الموصل للحصول على الوقود منها.

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