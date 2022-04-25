النفط العراقية تؤشر ارتفاعاً كبيراً بكميات استهلاك غاز السيارات للشهر الماضي

شفق نيوز/ أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية، يوم الإثنين، أن كميات استهلاك غاز السيارات لشهر آذار الماضي شهدت ارتفاعاً كبيراً.

وقال مدير عام الشركة حسين طالب عبود في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "منافذ الشركة التوزيعية شهدت إقبالاً متزايداً على مزود الغاز السائل من قبل اصحاب المركبات المحورة حيث بلغت كمية الاستهلاك المحلي لشهر آذار الماضي 12 مليون لتر".

وكانت كميات الاستهلاك تسجل سابقاً 400 الى 500 ألف لتر.

واوضح عبود أن "الشركة تسعى الى تشجيع المواطنين على استخدام هذا النوع من الوقود كونه صديقاً للبيئة فضلاً عن رخص ثمنه اذا يبلغ سعر اللتر منه 200 دينار".