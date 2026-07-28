النفط العراقية تكشف أسباب شح "الكاز"

شفق نيوز- بغداد

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، سليم الكناني، يوم الثلاثاء، أن البلاد تشهد حالياً حيداً سلبياً بين كميات إنتاج زيت الغاز (الكاز) وحجم الاستهلاك، نتيجة الارتفاع الكبير في الطلب خلال موسم الذروة الصيفية.

وقال الكناني، لوكالة شفق نيوز، إن زيادة الاستهلاك تعود إلى ارتفاع احتياجات محطات إنتاج الكهرباء، ولا سيما مع انخفاض كميات الغاز المستورد المجهز حالياً، فضلاً عن مضاعفة حصص المولدات الأهلية من زيت الغاز، إلى جانب زيادة استهلاك المركبات، خصوصاً مع اقتراب أيام الزيارة الأربعينية.

وأضاف أن وزارة النفط تبذل أقصى جهودها لتشغيل المصافي بطاقاتها الإنتاجية القصوى، والعمل على زيادة إنتاج زيت الغاز وتعظيم الكميات المنتجة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأشار الكناني، إلى أن مجلس الوزراء أصدر مؤخراً قراراً باستيراد كميات من زيت الغاز، بهدف تغطية النقص وضمان استمرار تجهيز محطات الكهرباء والمولدات الأهلية وتلبية الطلب المتزايد خلال الفترة الحالية.

وتفاقمت أزمة وقود "الكاز" المستخدم في تشغيل المولدات الأهلية في العراق، مع شكاوى أصحاب المولدات من تدني نوعية الوقود، بالتزامن مع استمرار صعوبة الحصول على الكميات المخصصة، الأمر الذي تسبب بأعطال فنية متكررة وأثار مخاوف من توقف بعض المولدات عن العمل.

وقال عدد من أصحاب المولدات، لوكالة شفق نيوز، إن نوعية "الكاز" المجهز خلال الفترة الأخيرة أصبحت متدنية، ما أدى إلى حدوث مشاكل في عمل المحركات وتعطل بعض الحساسات والأجزاء الفنية، فضلاً عن انبعاث روائح كريهة أثناء التشغيل.

وكانت وكالة شفق نيوز قد رصدت، في تقرير سابق، تصاعد أزمة "الكاز" في بغداد وعدد من المحافظات، مع اصطفاف طوابير طويلة من المركبات أمام محطات الوقود.

وعزا المختص في شؤون الطاقة عاصم جهاد، وهو مسؤول نفطي سابق، الأزمة إلى ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف، بالتزامن مع زيادة استهلاك المولدات الأهلية، وتراجع إنتاج بعض المصافي، ما دفع الحكومة إلى استيراد كميات من المادة لسد النقص في الإمدادات.