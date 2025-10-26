النفط العراقية تعلن إخماد حريق مستودع زبير/1 بشكل كامل

شفق نيوز- البصرة

أعلنت وزارة النفط العراقية، مساء اليوم الأحد، انتهاء عمليات إخماد الحريق الذي اندلع، صباحاً بمستودع في منطقة البرجسية النفطية التابعة لقضاء الزبير غربي محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "في الساعة الثالثة وعشر دقائق عصر اليوم الأحد، تكللت جهود فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط البصرة والجهات الساندة بالنجاح في إخماد الحريق بشكل كامل، والذي اندلع صباح اليوم في مستودع زبير/1".

وأضافت، أنه "سيتم المباشرة بعمليات الصيانة والتأهيل للمستودع بعد أعمال التهيئة والتحضير ورفع الأضرار".

وكان مدير الدفاع المدني في البصرة مازن محمد لفته قال لوكالة شفق نيوز، ظهر اليوم، إن الحريق نشب نتيجة لانفجار أحد التوربينات في مستودع البرجسية رقم 1، ووصلت نسبة إخماد الحادث إلى 95%، وسيُعلن انتهاء الحادث بالكامل خلال وقت قصير.

وأعلنت وزارة النفط العراقية، في وقت سابق من اليوم، أن الحريق الذي اندلع في مستودع نفطي بمنطقة البرجسية في محافظة البصرة ناجم عن تسرب من إحدى منظومات الغاز.

وأظهرت قائمة ضحايا الحادث في مستشفى الزبير العام، وصول أحد الموظفين متوفياً إلى المستشفى مع إصابة 9 أشخاص بجروح وحروق مختلفة.

وأبلغ مصدر في مديرية الدفاع المدني، وكالة شفق نيوز، صباح اليوم بأن الحادث عبارة عن انفجار أحد التوربينات مما تسبب في حادث حريق في مستودع، مشيراً إلى مصرع راضي عبد الصاحب مسؤول شعبة مستودعات الزبير 2، وإصابة ستة من العاملين النفطيين جراء الحادث.