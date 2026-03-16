النفط العراقية تعلن بدائل التصدير وتؤكد جاهزية أنبوب كركوك خلال أسبوع

شفق نيوز- بغداد

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني السواد، الاثنين، عن خطط بديلة لتصدير النفط في ظل توقف الصادرات عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن خط أنابيب "كركوك – تركيا" سيكون جاهزاً للعمل خلال أسبوع "دون المرور بإقليم كوردستان".

وقال السواد في تصريح عبر مقطع فيديو، ورد لوكالة شفق نيوز إن إنتاج العراق من النفط الخام يبلغ نحو 4.4 ملايين برميل يومياً وفق الحصة المحددة من منظمة "أوبك"، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية في الخليج وإغلاق مضيق هرمز أدّيا إلى توقف تصدير النفط العراقي بعد أيام من اندلاع الحرب في المنطقة.

وأضاف أن العراق كان يصدر سابقاً نحو 3.4 ملايين برميل يومياً عبر الموانئ الجنوبية، أبرزها ميناء البصرة النفطي، إلا أن إغلاق المضيق دفع وزارة النفط إلى تقليص الإنتاج من الحقول النفطية، ليبلغ الإنتاج الحالي بين 1.5 و1.6 مليون برميل يومياً لتغطية احتياجات المصافي ومحطات الكهرباء.

وأوضح أن المصافي تعمل حالياً بطاقتها التصميمية القصوى لتوفير المنتجات النفطية البيضاء، بما فيها البنزين والديزل والكيروسين، إضافة إلى الغاز السائل "LPG" الذي يغطي الطلب المحلي، مع الاحتفاظ بجزء منه كخزين للطوارئ.

وأشار الوزير إلى أن الاستهلاك اليومي من غاز الطبخ يبلغ نحو 6000 طن، في حين تنتج شركة غاز الجنوب بالتعاون مع شركة "شل" نحو 4000 طن إضافية، إلى جانب استثمار الغاز المصاحب من عدة حقول لإنتاج نحو 600 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الجاف وكميات من غاز الطبخ.

وأضاف أن المصافي العراقية تنتج أيضاً بين 1400 و1500 طن يومياً من الغاز السائل، فضلاً عن 400 إلى 500 طن من غاز الشمال، مع توفر خزين استراتيجي يتجاوز 50 ألف طن تحت الأرض لاستخدامه عند الضرورة.

وأكد السواد أن المنتجات النفطية والغازية تغطي الحاجة المحلية حالياً، رغم توقف التصدير وتأثر الإيرادات النفطية، مشيراً إلى وجود جهود لبدء تصدير كميات من النفط عبر ميناء جيهان التركي، إضافة إلى مناقصات لتصدير النفط عبر ميناء بانياس في سوريا وخط العقبة.

وبيّن أن خط الأنابيب العراقي التركي لنقل نفط كركوك، بطاقة 200 إلى 250 ألف برميل يومياً، يخضع حالياً للفحص والتأهيل النهائي، ولم يتبق سوى نحو 100 كيلومتر لإجراء الفحص الهيدروستاتيكي خلال أسبوع، ما سيسمح بضخ النفط مباشرة من حقول كركوك إلى الخط دون المرور بإقليم كوردستان.

كما أشار إلى إيقاف الإنتاج في عدد من الحقول النفطية، منها غرب القرنة 1 و2 والفيحاء والمجنون، إضافة إلى بعض حقول ميسان مثل الحلفاية والبزركان، فيما يستمر الإنتاج في حقول الوسط لتوفير الغاز لمحطات الكهرباء رغم انخفاض معدلاته.

وأكد أن حقول كركوك تعمل حالياً بطاقتها القصوى لتأمين النفط اللازم لمصافي الشمال، موضحاً أن وزارة النفط تمكنت خلال الشهرين الماضيين من إعادة تأهيل بعض المضخات في المحطة الاستراتيجية، بما يسمح بضخ نحو 250 ألف برميل يومياً من نفط البصرة إلى مصافي الشمال، على أن تُصدر كمية مماثلة من نفط كركوك عبر الأنبوب العراقي التركي بعد اكتمال الفحص النهائي خلال أسبوع.