النفط العراقية تخصص 100 فرصة للدراسة في الجامعات العالمية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، إطلاق مبادرة (النُخب) بواقع (100) فرصة لدراسة البكالوريوس في الجامعات العالمية الرصينة، مخصصة للخريجين الأوائل في مرحلة الدراسة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.

وقال وزير النفط حيان عبد الغني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الدعوة تشمل الطلبة ممن تتراوحُ معدلاتُهم بين (95-100) درجة للفرع العلمي، و(90-100) درجة للفرع الأدبي".

وأكد حرص الحكومة والوزارة الارتقاء بالمستوى العلمي في العراق من خلال رعاية وتوفير فرص متميزة للنخب والكفاءات الشبابية الوطنية - بناة وقادة المستقبل للدراسة في الجامعات العالمية الرصينة للاختصاصات التي تجدها ضرورية في قطاعات النفط والطاقة وغيرها".

ودعا وزير النفط، الطلبة إلى "بذل مزيد من الجهود والمثابرة والتفوق ليكونوا النُخبة المرتقبة لتمثيل البلد في الجامعات العالمية".

من جانبه، أوضح مدير عام دائرة التدريب والتطوير في وزارة النفط، هشام ياس شعلان، أن "باب التقديم سيُفتحُ ابتداءً من 15 أيلول 2023، وأن الطلبة المتقدمين سيخضعون إلى الاختبار والتنافس، وأن الوزارة ستتكفل بجميع النفقات المالية خلال فترة الدراسة".