النفط العراقية: تجهيز البنزين للمواطنين "مفتوح" ولا صحة لتحديد 33 لتراً للمركبة

فنّدت وزارة النفط العراقية، يوم الخميس، ما تمّ تداوله من شائعات حول اتخاذها قراراً يقضي بتزويد المواطنين بكميات محدودة من مادة البنزين، مؤكدة أن عملية التجهيز مستمرة في محطات تعبئة الوقود و بالكميات التي تحتاجها المركبات.

واعتبرت الوزارة في بيان، المعلومة المتداولة من قبل صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحديد كمية ( 33) لتراً من وقود البنزين لكل مركبة "غير صحيحة".

وشددت على أنها تحتفظ بحقها القانوني تجاه أي جهة تروج لمعلومات او كتب غير رسمية (مزيفة)، بشأن الموضوعات الخاصة بالقطاع النفطي.

كما حثت النفط العراقية المواطنين على عدم تصديق أي معلومات تصدر من جهات "مجهولة"، مشيرة إلى أن الوزارة تتعامل مع المعلومة "بشفافية" وتعمل على إيصالها عبر موقعها الالكتروني، أو مواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة و التابعة للوزارة.