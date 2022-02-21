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النفط العراقية تباشر بحفر بئر في حقل مجنون جنوبي البلاد

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-21T07:42:46+0000
النفط العراقية تباشر بحفر بئر في حقل مجنون جنوبي البلاد

شفق نيوز/ اعلنت شركة الحفر التابعة لوزارة النفط العراقية،  اليوم الاثنين، أن ملاكاتها الفنية والهندسية باشرت  بحفر البئر النفطية "MJ-129" في حقل مجنون النفطي بمحافظة البصرة، أقصى جنوبي البلاد.

وقال مدير عام شركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن ملاكات الشركة  باشرت بعمليات الحفر في البئر النفطية في حقل مجنون النفطي بعد اكمال كافة الاستعدادات اللازمة من تهيئة وتشغيل معدات جهاز الحفر، مشيراً إلى أن ذلك ياتي في حقل مجنون النفطي.

وبين أن  العمق المقرر للبئر 3648 مترا  الى تكوين المشرف، لافتاً إلى أن عمليات الحفر تمت باستخدام جهاز الحفر IDC 56  وهو من الاجهزة الحديثة التي تمتلكها الشركة.

ويعد حقل مجنون احد الحقول المشتركة مع ايران وتبلغ الطاقة الانتاجية الحالية فيه اكثر من 240 الف برميل باليوم.

 واعلنت وزارة النفط العراقية عن تطوير الحقل بالجهد المحلي بعد ان انسحبت شركة "شل" العالمية من تنفيذ عقد تطوير الحقل التي فازت به ضمن جولات التراخيص البترولية.

  

 

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