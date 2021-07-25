النـزاهـة تضـبط تلاعـباً وتـزويـراً في فحـص وتسلم الحنطة بديالى

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، ضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في عمليَّة فحص وتسلم محصول الحنطة للموسم الزراعيِّ 2021 ، في عددٍ من مخازن الشركة العامَّة لتجارة الحبوب في مُحافظة ديالى.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ملاكات مكتب تحقيق ديالى، التي انتقلت إلى سايلو بعقوبة، تمكَّنت من ضبط عددٍ من حالات التلاعب من قبل فاحصي المُختبر، وقيامهم بتغيير نتيجة فحص نماذج الحنطة المحليَّة المُسوَّقة، مُبيّنةً ضبط (125) من نماذج الحنطة المحليَّة (درجة أولى وثانية وثالثة) ونماذج مرفوضة، وأخرى مُعادة حسب رغبة الفلاح".

وأضافت أن "ملاكات المكتب، التي انتقلت إلى صومعة خان بني سعد، قامت بضبط البطاقات التسويقيَّـة وشريط الميزان ومستند الإدخال المخزنيِّ التي تشير إلى تسلُّم كميَّة (وهميَّة) من الحنطة تبلغ (160) طناً، وتسجيلها بذمَّة أمناء المخازن، خلافاً للواقع حيث لم تُسلَّمْ إلى الصومعة".

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، في صومعة خان بني سعد، تمَّ "ضبط (17) مُعاملةً خاصَّةً بقيام مجموعةٍ من مُوظَّفي الصومعة - بالاتفاق مع فلاحين لتنظيم معاملات إدخالٍ لمادَّة الحنطة، وتمَّ إنجاز المُعاملات وصرف صكٍّ للحمولة المُثبَّتة فيها، بالرغم من عدم تفريغ الحمولة في المخازن، وعدم تأييد أمين المخزن بالتسلُّم".

الدائرة أوضحت أنَّه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّـةٍ، وعرضها رفقة المُبرزات الجرميَّة على السيّد قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة فيها".