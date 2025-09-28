"النساء ضعف الرجال".. التخطيط تكشف نسبة البطالة في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الأحد، عن انخفاض ملحوظ في معدلات البطالة في البلاد خلال الفترة الأخيرة، فيما كشفت عن تفاوتها بنحو الضعف بين الجنسين.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة شفق نيوز، أن "نسبة البطالة التي كانت تصل إلى 16.5% في عام 2022، انخفضت إلى 13% مع بداية عام 2025، نتيجة التحسن الواضح في سوق العمل العراقي".

وأشار الهنداوي إلى "وجود تفاوت كبير بين نسب البطالة بين الجنسين، حيث تصل نسبة البطالة لدى النساء إلى حوالي 18%، أي ما يقارب الضعف مقارنة بالرجال الذين تبلغ نسبتهم بين 9 إلى 10%".

وفسّر المتحدث الحكومي ارتفاع نسبة البطالة لدى النساء، بأسباب اجتماعية، إضافة إلى عدم توفر فرص عمل مناسبة للنساء، مما يجعل الرجال أكثر استفادة من سوق العمل.

وحول أسباب الانخفاض في معدلات البطالة عامة، أرجع الهنداوي ذلك إلى "السياسات الحكومية التي شملت تنفيذ العديد من المشاريع التي وفرت فرص عمل، فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص الذي أسهم في خلق فرص جديدة".

كما أشاد الهنداوي بتوظيف حملة الشهادات العليا وغيرهم التي أسهمت في خفض معدلات البطالة بشكل واضح في البلاد.

وأكد تقرير صادر عن المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، منتصف العام الحالي، ارتفاع نسب البطالة لدى النساء في العراق الى اكثر من 60%، وذلك خلال احصائيات شملت العام 2024.

وذكر التقرير، أن معدل البطالة للنساء فوق 15 سنة في العراق بلغ 28.3%، في حين بلغ في تونس (20.5%)، والجزائر (20.6%)، وسوريا (22%)، وفلسطين (40.4%).